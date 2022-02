Si en su pasado Ep, Show Pony (2020) ese vaquero misterioso y enmascarado que es Orville Peck nos entregó al menos dos temas memorables: “Summertime”, en el que demostró su magnifica voz -deudora por igual de Elvis Presley que de Jhonny Cash-, y “Lengends Never Die”, que fue un dueto, nada menos, que con Shania Twain, ahora anticipa que su música sigue en la ruta de ponerse más y más salvaje.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Orville Peck es alguien que amplia las posibilidades del country, pero amando mucho a la tradición y que le agrega mucho sabor con ese look de El llanero solitario con flequillos; además de ser un excelente músico, es un activista a favor de la diversidad sexual y la libertad de elección.

Este urban cowboy reside en Canadá e intenta que su biografía e identidad permanezcan ocultas, mientras se vuelca sobre canciones que suenan a oldies but goodies -su vozarrón lo ayuda-. Ahora da a conocer que el próximo 8 de abril llegará el sucesor de Pony (2019), el disco con el que debutó con Sub Pop.

Ahora Sony a través de Columbia se dan cuenta del enorme potencial de Orville Peck y lo firman para lanzar un segundo álbum -siempre tan retadores y difíciles-, por lo que, como estrategia, se irá mostrando en tres partes.

Bronco: Chapter 1 ya está circulando en plataformas y está integrado por cuatro canciones: “C’mon Baby, Cry”, “Daytona Sand”, “Outta Time” y “Any Turn”.

Es precisamente esta última la que posee el vértigo de un western y nos invita a cabalgar por las planicies de asfalto y de ser posible en un Cadillac descapotable; en el asiento de atrás aparecerían los fantasmas de El rey del rock and roll y El hombre de negro bebiendo bourbon.

Si todavía no conocen a Orville Peck, memoricen su nombre porque los va a retar a un duelo a través de sus canciones.

El tracklist completo de Bronco es el siguiente:

Daytona Sand

The Curse of the Blackened Eye

Outta Time

Lafayette

C’mon Baby, Cry

Iris Rose

Kalahari Down

Bronco

Trample Out the Days

Blush

Hexie Mountains

Let Me Drown

Any Turn

City of Gold

All I Can Say