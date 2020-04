Orquesta 24 Cuadros estrenó una nueva canción que además llega con un video oficial muy especial. El tema se titula I’ll Soon Be With You y está representado con un mundo surrealista.

El video es una mezcla de técnicas de animación digital en el que diferentes imágenes se insertan para ilustrar recuerdos y sentimientos conforme la letra y la música los van narrando. Visualmente, evoca a las primeras producciones cinematográficas de ficción del artista Georges Méliès.

La canción fue producida por Gerry Rosado, ganador del Grammy, y el video lo realizó Nuria Mel.

I’ll Soon Be With You fue lanzado como sencillo, así como sus pasados temas Hasta El Sol (2017) y Mundo Vulgar – Heart of Stone (2020), pero formará parte de su nuevo álbum El Desvelo que se estrenará en mayo.

La música de Orquesta 24 Cuadros se ha caracterizado pro ser un mix música jazz, balcánica, rock, funk, blues, entre otras influencias, así como referencias visuales que recaen en las artes escénicas. Esperamos a ver qué experimentos sonoros y de más sorpresas traen el su próximo material.

Su álbum debut fue el homónimo de 2016. Escúchalo en plataformas digitales: