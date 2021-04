Orodruin es una banda neoyorquina de doom que en 2003 lanzó su primer disco, Epicurean mass; una obra que con el tiempo se convertiría en clásica, tanto que, a tono de broma –o tal vez en serio- el sello Cruz del Sur ha dicho que a sus autores les tomó 16 años sacar un segundo material. La disquera italiana va a reeditar aquel debut en vinil (el próximo 28 de mayo). Lo recaudado se usará para ayudar al guitarrista de Solstice, Rick Walker, quien requiere de una cirugía.

Epicurean mass rezuma pesadez con riffs lentos y densos, excelentes solos y una maciza base rítmica; todo envuelto en una atmósfera desesperanzada. La obra puso de golpe a Orodruin en el mapa del doom metal. El día de su presentación fue también el debut en vivo de la banda, en un festival curado por ella misma (Born Too Late; con actuaciones de Penance, Revelation, While Heaven Wept, Pale Divine, The Gates Of Slumer, Unearthly Trance y Soulpreacher). Después, el grupo se fue de gira por Estados Unidos con The Prophecy y Mourning Beloved, para en 2004 hacer su debut europeo en una gira con Penance.

La reedición de Epicurean mass será muy limitada, así que los doomsters del mundo deben estar atentos pues no habrá más tirajes. La obra es puro doom del clásico, sin vericuetos ni adornos, con letras que hablan sobre el destino, el mal y la desesperanza. Es material que sin problema caerá bien en el oído de los fans de bandas como Trouble, Saint Vitus y, por supuesto, el viejo Black Sabbath. Casi 50 minutos de música que hace honor a su nombre, ya que Orodruin es un volcán nacido en el centro de la tierra maldita de Mordor, en la saga de JRR Tolkien sobre El Señor de los anillos.