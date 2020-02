Sotomayor ha conseguido hacerse de un lugar en la música electrónica de nuestro país, con tan sólo cuatro años dentro de la escena. Ahora esta estrenando Orígenes, su tercer LP que grabaron en México y Puerto Rico, bajo la producción de Visitante de Calle 13. Es con este álbum con el que el proyecto encabezado por los hermanos Sotomayor cambiaron de disquera y con el que buscan afianzar la internacionalización de la banda.

Cuéntenme un poco del proceso que implicó grabar Orígenes entre México y Puerto Rico.

Paulina: Empezamos aproximadamente hace como un año y medio; una parte se hizo en México. Hicimos al rededor de treinta a treinta y cinco canciones, para tener varias a seleccionar y toda esta preselección se hizo con Visitante de Calle 13, quien es el productor de todo el disco.

Además de Visitante, ¿trabajaron con otros músicos de la isla?

P: Sí, estuvimos al rededor de tres semanas y ahí se grabó toda la parte de instrumentos, percusiones y varios coros. Los coros los hizo Yamir Bolano, las percusiones estuvieron a cargo de Diego Centeno; ambos puertorriqueños.

Imagino que fue una gran experiencia para ustedes trabajar parte del disco en Puerto Rico.

P: Estuvo muy bueno trabajar allá. Nos ayudó mucho empaparnos del tipo del tipo de vibra y de cultura que no conocíamos, ni estábamos muy cercanos a lo que es el merengue y otros ritmos como la bomba. Ya en México se grabaron todas las voces, en el estudio Futura. Lo terminamos por junio, julio (del 2019) para hacer toda la parte de mezcla y master.

¿Qué llamó su atención de Visitante, que los hizo tomar la decisión de trabajar con él para este disco?

Raúl: Lo conocimos hace como dos años porque hicimos una canción para Corona que se llama “Este Espíritu”. La hicimos después del temblor, junto a la Banda Bastón y él la produjo. Cuando vino a hacer esa canción para nosotros, nos hicimos buenos amigos y el fue quien insistió en que hiciéramos este disco de Sotomayor. Nos escribía para decirnos que lo hiciéramos y le tomamos la palabra. No le habíamos dicho que si, porque sentíamos que iba a ser carísimo y que no lo íbamos a poder pagar.

¿Y así fue?

R: No, porque se hizo nuestro amigo e hizo este disco, porque lo quería hacer. Algo vio en nosotros que le interesó y quizo potenciarlo con lo que él hace. Nosotros lo admiramos mucho, porque siempre hablamos de esta fusión de la música latina con la música electrónica y el lleva mucho tiempo haciendo eso. Quizá en Calle 13 no es tan evidente, porque está más orientado al hip hop, pero lleva veinte años haciéndolo. Tiene 28 Grammy, es la persona en Latinoamérica con más Grammy. Es un innovador de esto. Fue chido trabajar con él, porque no es un productor que llega y te dice lo que tienes que hacer o que nunca lo ves y sólo arregla tu canción. Siento que él también ha aprendido mucho de lo que Sotomayor hace y ha sido un aprendizaje mutuo.

Instrumentalmente hablando, ¿qué hace diferente este disco de sus trabajos anteriores?

R: Son dos cosas, la percusiones y que las canciones son mucho más up beat.

P: Las percusiones son uno de los elementos que anteriormente las utilizábamos para el tipo de instrumentos a los que estábamos cercanos, que son básicamente las congas, bongoes y timbales. Ahora había otro tipo de percusiones que no conocíamos. Una era el barril que utilizan para el roll, pero a este le ponen un cuero y suena más lindo y profundo. El batá ya algunas otras percusiones que levantan un montón.





Háblenme del video de “Menéate Pa’ Mi”, ¿qué tanto se involucraron en la producción?

P: Este video lo dirigió Raúl y toda la idea surgió de él y su novia. Básicamente es importante que tu tengas muy claro qué quieres hacer visualmente y cómo se podría ver, para realizar toda esa parte de los videoclips. Fue algo entre amigos y fue muy padre la experiencia.

¿Qué llevo a Sotomayor a cambiar de disquera?

R: Es un tema complicado. Cuando comenzamos a hablar de un disco nuevo tuvimos un par de ofertas de major labels que al final no se concretaron. Eso hizo que todo el tiempo estuviéramos planeando un disco así, grabarlo en otro país y hacerlo con tal productor. La situación se fue complicando y al final decidimos salir con Wonderwheel Recordings, que es un label independiente de Nueva York, pero que está mucho más orientado a lo que nosotros hacemos.

¿Hay alguna canción de Orígenes que dirían sirve de llave de entrada de este álbum?

R: Obviamente nos gusta mucho todo el disco. Me gusta mucho “Sin Control”, fue el último track que hicimos. Recuerdo que Visitante nos dijo, “nos falta un hit”; no un hit mainstream, sino una canción que se sienta diferente y energética. Esa canción fluyó muy rápido y es la única que no tiene un coro musical. Me gusta también “Ella”, que es como un himno feminista, que le hace justicia y honor a lo que significa ser mujer. Es una canción que hicimos muy rápido.