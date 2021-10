Opera Diabolicus es un banda sueca fundada en el 2006 por el bajista Adrian de Crow y el guitarrista David Grimoire. Sus nombres por sí mismos igual no dicen tanto, pero entre ambos crearon un concepto que para su segunda placa se redondea con cantantes y músicos invitados como Mats Levén (Skyblood, ex Candlemass, ex Therion), Snowy Shaw (ex King Diamond, ex Dimmu Borgir,), Andy LaRoque (King Diamond) y Michael Denner (ex King Diamond, ex Mercyful Fate), entre varios más.

TXT:: Luis Jasso

El disco se llamará Death on a pale horse y de él se desprenden ya dos sencillos, el más reciente de ellos: “Siren’s call”, calificada como balada boom, un término interesante que logra pintar una idea de lo que es. Pero se trata de algo un poco más complicado; de entrada, porque tiene toques más bien cercanos al teatro musical. Levén lleva la voz de mando en ésta y su aporte, como ha quedado claro en todo lo que ha hecho en su carrera, es espectacular gracias a esa voz dramática. El único detalle es que la melodía está muy cerca de caer en el cliché sonoro de las grandes obras musicales; pecata minuta: el tema es un monumento ideal para narrar la historia de un hombre que se pierde ante el canto de la sirena.

En un mundo en el que los sencillos son cada vez más la norma en cuanto a lanzamientos, saber que “Siren’s call” es apenas un aperitivo de lo que será el disco es como una cubetada de gloria. Es el tipo de canción que logra perfecto su cometido como sencillo: generar expectativa en torno al producto final. Esto sobre todo porque la canción es radicalmente opuesta al primer sencillo, “Darkest doom on the brightest day”, un tema mucho más en la onda heavy épico.

La banda es descrita por su sello, Season Of Mist, como horror metal, aunque en la red, se encuentran descripciones como epic-heavy-gothic-doom-progressive-metal. Todas estas descripciones le caben: finalmente cuando tienes en un mismo disco a Levén, Shaw, LaRoque y Denner la expectativa es alta y las posibilidades muy variadas. ¡Altamente recomendable!