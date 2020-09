Daniel Lopatin regresará para lanzar un nuevo material discográfico como Oneohtrix Point Never. El álbum titulado Magic Oneohtrix Point Never se tiene programado vea luz el próximo 30 de octubre.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el título del álbum es una referencia a “un juego de palabras mal escuchado de Magic 106.7”, una estación de radio ubicada en Massachusetts, lugar de origen de Daniel Lopatin. Además de que se reveló que, siguiendo esa línea, la música del álbum “invoca vagamente la lógica de transmisión de las franjas horarias de la radio”.

Y, según se menciona, todo este concepto surgió después de que Lopatin haya estado durante un buen rato enganchado con la radio como su forma de escuchar música aleatoriamente.

Junto con el anuncio, Oneohtrix Point Never también compartió ya un adelanto del álbum con tres sencillos: “Cross Talk I”, “Auto & Allo” y “Long Road Home”. Estos ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Tracklist Magic Oneohtrix Point Never:

01. Cross Talk I

02. Auto & Allo

03. Long Road Home

04. Cross Talk II

05. I Don’t Love Me Anymore

06. Bow Ecco

07. The Whether Channel

08. No Nightmares

09. Cross Talk III

10. Tales From The Trash Stratum

11. Answering Machine

12. Imago

13. Cross Talk IV / Radio Lonelys

14. Lost But Never Alone

15. Shifting

16. Wave Idea

17. Nothing’s Special

Créditos foto de portada: David Brandon Geeting.