El mundo del internet tiene muy buena memoria y de vez en cuando, sucesos pasados vuelven a ser tema de conversación. En esta ocasión, la teoría de que el Chapo fue quien trajo a One Direction es la que ha resucitado, pero si no sabes de qué va, aquí te cuento un poco (relatado directo de una directioner retirada).

Las “directioners” han sido uno de los fandoms más grandes y locos a nivel mundial, comparados incluso con los seguidores de The Beatles, denominados como “beatlemaníacos”. Aunque, una ventaja (o desventaja) que tuvo este grupo de fans fue que fue de los primeros en tener acceso a los diferentes tipos de redes sociales, encontrando ahí nuevas formas de conectar entre ellos mismos, y así poder compartir su amor por 1D, hacer nuevos amigos, malviajarse con historias de wattpad e iniciar campañas para que la agrupación visitara su país.

Y seguro te preguntarás: “¿qué tiene que ver el narcotraficante más peligroso del mundo con un grupo de adolescentes seguidores de una boy band?” Bien pues todo se remonta al año 2015, cuando el Chapo logra escapar del penal de máxima seguridad de Almoloya, desatando una polémica a nivel internacional. Sin embargo, lo que muchos vieron como tragedia, las directioners lo vieron como oportunidad.

Un día después de la huida de Joaquín Guzmán, el 12 de julio de 2015, las seguidoras mexicanas de One Direction pusieron en marcha una campaña que tenía como objetivo pedirle ayuda al narcotraficante sinaloense para que la agrupación visitara México. Para lograrlo, se creó el hashtag #ChapoMexicoNeeds1D, con el cual entre memes, chistes y demás, las directioners llamaron la atención de medios latinoamericanos y, cuenta la leyenda, que del mismo Chapo.

Da la casualidad que dos meses después de este creepy movimiento, que incluso puso a todos los participantes a temer por sus propias vidas por haberse involucrado en un tema tan peligroso como el narcotráfico, la boy band confirma su regreso a tierras mexas, parte de los Premios Telehit. Cabe destacar que en este lapso, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson anunciaron que se tomarían un descanso (eterno) de dos años para continuar con sus respectivos proyectos solistas.

Existen teorías que apuntan a que en el momento de la campaña, uno de los hijos del Chapo estuvo retweeteando y dándole like a varios tuits, y que fue por eso que el hombre finalmente le hizo caso a las directioners. Quizá sólo se trata de mera coincidencia, pero hay puntos que simplemente no cuadran, como que en ese entonces la agenda de One Direction hacía muy complicada su visita a México o que el evento no se trataba precisamente del más importante del país como para lograr conseguir la participación de la boy band más querida del momento y en un punto crítico en su carrera.

De cualquier forma, la anécdota quedó para la historia y las directioners pudieron disfrutar de su banda favorita por última vez en vivo, ya que semanas después, comenzó su (ya alargado) descanso. Eso sí, aunque nada se ha comprobado, hasta la fecha el Chapo tiene su lugar dentro del fandom.

