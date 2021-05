Omar, artista reconocido quien ha sido parte esencial de grupos como The Mars Volta y At The Drive-In también tiene una gran trayectoria como solista; por lo que ha subido todo este material a plataformas de streaming.

La decisión de publicar este material que incluye discos que nunca antes habian sido lanzados de forma digital viene por un arreglo con la distribuidora Clouds hill music; quienes ya habian lanzado en abril del año pasado una colección extendida de todo el trabajo de The Mars Volta.

Después de esto, Rodríguez debutó con esta agencia lanzando el triple disco The clouds hill tapes el año pasado. En total, las producciones subidas a distintas plataformas el día de hoy suman 62 discos de los cuales 36 son álbumes que no habian sido subidos nunca antes al streaming.

Además de 48 discos en solitario, la colección incluye lanzamientos de los proyectos de banda completa de Rodríguez-López, DeFacto y Antemasque, además de una letanía de esfuerzos colaborativos, incluido el favorito de culto Cryptomnesia (lanzado con su grupo El grupo nuevo de Omar Rodríguez-López). y su equipo homónimo de siete pistas con el guitarrista de Red Hot Chili Peppers, John Frusciante.



Si quieres aventarte un maratón sonoro de Omar Rodríguez-López puedes encontrar toda su discografía dentro de las plataformas de Apple music y Spotify; también Clouds Hill lanzó una chaqueta conmemorativa por el lanzamiento de estos 62 discos.

Crédito foto de portada: Instagram Omar Rodríguez-López