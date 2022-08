Shia LaBeouf ha compartido evidencia que confirma que fue él quien renunció a Don’t worry darling, la nueva película de Olivia Wilde.

El filme protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles continúa desatando polémica. Ahora la bomba explotó luego de que Wilde diera una entrevista para Variety en promoción a Don’t worry darling, en la cual, pese a que lo dice de una forma vaga y un tanto amable, asegura que despidió a LaBeouf -quien originalmente ocuparía el lugar de Styles- con el fin de mantener un “ambiente de paz” en la producción.

“Digo esto como alguien que admira mucho su trabajo. Su proceso no fue apropiado para el ethos que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa y, personalmente, no creo que sea apropiado para las mejores actuaciones. Creo que crear un ambiente seguro y de confianza es la mejor manera de lograr que las personas hagan un buen trabajo. En última instancia, mi responsabilidad es con la producción y el elenco para protegerlos. Ese era mi trabajo”, explicó Olivia Wilde.

Sin embargo, el día de hoy Shia LaBeouf salió a declarar que en realidad las cosas no se dieron como Wilde lo dijo, sino que fue él quien el 17 de agosto de 2020 decidió renunciar al filme por falta de tiempo para los ensayos. “Espero que esto te encuentre inspirada, decidida, realizada y bien. Rezo todas las noches para que tú y tu familia tengan salud, felicidad y todo lo que Dios me daría. No es broma, todas las noches antes de dormir”, escribió Shiaen una carta publicada a través de Variety.

“Sin embargo, estoy un poco confundido acerca de la narrativa sobre que me despidieron. Tú y yo sabemos las razones de mi salida. Renuncié a tu película porque tus actores y yo no pudimos encontrar tiempo para ensayar”, continuó. Además, el actor y director estadounidense incluyó en el comunicado un mensaje que Olivia Wilde le mandó un día antes de su renuncia, en el que le agradece su sinceridad y le dice que se siente destrozada por su decisión de abandonar la producción.

Además, Shia LaBeouf incluyó como prueba un video que Olivia le mandó el 19 de agosto de 2020, es decir dos días después de la renuncia. “Siento que todavía no estoy lista para rendirme, y yo también tengo el corazón roto y quiero resolver esto. Sabes, creo que esto podría ser una pequeña llamada de atención para la señorita Flo, y quiero saber si estás dispuesto a intentarlo conmigo, con nosotros”, dice la cineasta en el clip.

“Si ella realmente se compromete, si realmente pone su mente y su corazón en esto, y si ustedes pudieran hacer las paces… respeto el punto de vista de ambos, respeto el de ella, pero si pudieran hacerlo, ¿qué piensan? ¿Hay esperanza? ¿Me lo harás saber?”, concluye Wilde.

Por ultimo, Shia LaBeouf aborda en el mensaje sus problemas con el alcohol y su decisión de entrar a rehabilitación, así como las acusaciones de violencia que FKA twigs puso en su contra. “Me he embarcado en un viaje que se siente redentor y justo (palabra sucia pero apropiada). Les escribo ahora con 627 días de sobriedad y una brújula moral que nunca existió antes de la gran humillación que fue este último año de mi vida. Me acerqué a ti hace unos meses para hacer las paces; y todavía rezo para que un día puedas encontrar espacio en tu corazón para perdonarme por la colaboración fallida que compartimos”, explicó.

En cuanto a Twigs, agregó: “Mis fallas con Twigs son fundamentales y reales, pero no son la narrativa que se ha presentado. Hay un momento y un lugar para lidiar con esas cosas, y estoy tratando de navegar una situación matizada con respeto por ella y la verdad, de ahí mi silencio”.

Don’t worry darling se estrenará el próximo 23 de septiembre en las salas de cine de todo el mundo. Checa por acá el tráiler: