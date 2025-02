Oleajes, los Gestos del Mar en Ambulante

El tema de la edición 20 de Ambulante es Oleajes: los gestos del mar y para la sección Invocaciones presentan cuatro programas de cortometrajes, más una sesión especial, en formato fílmico, que se proyectará en el Centro de Cultura Digital de la CDMX.

El programa incluye una publicación editorial que aborda las formas del mar a través de libros, collages, poemas y obras plásticas, elaborados por la cineasta Elena Duque, la historiadora del libro Marina Garone, la fotógrafa Eunice Adorno, la poeta Tania Favela, la artista visual Paula Fiori y el colectivo La Liga Tensa.

La programación es la siguiente:

Programa 0. El azul parece eterno:

Lo que dijo el agua, núms. 1-3 | What the Water Said, Nos. 1-3 | David Gatten | Estados Unidos | 1997 | Sin diálogos | Color | 16’

Longitud de onda | Wavelength | Michael Snow | Canadá | 1967 | Sin diálogos | Color | 46’

Programa 1. El espíritu del mar pregunta

Cassis | Jonas Mekas | Estados Unidos | 1966 | Sin diálogos | Color | 4’

Una noche de contar historias | Oidhche Sheanchais | Robert J. Flaherty | Irlanda | 1935 | Irlandés | B/n | 11’

Passacaglia y fuga | Jorge Honik, Laura Abel | Argentina | 1975 | Sin diálogos | Color, b/n | 18’

Sueño profundo | Deep Sleep | Basma Alsharif | Grecia, Malta, Palestina | 2014 | Sin diálogos | 13’

Aceite eléctrico | Electric Oil | Jessica Sarah Rinland | Reino Unido | 2012 | Inglés | 7’

Alaska | Dore O. | Alemania | 1968 | Sin diálogos | 18’

Programa 2. La mar es el camino a casa

El mar | Baignade en mer | Louis Lumière | Francia | 1895 | Sin diálogos | B/n | 1’

© Institut Lumière

A propósito de Venecia | À propos de Venise | Jean-Marie Straub | Suiza | 2014 | Francés | Color | 24’

Una caja de colores | A Colour Box | Len Lye | Reino Unido | 1935 | Sin diálogos | Color | 3’

Sol de agua | Mariana Dianela Torres | México | 2025 | Sin diálogos | Color, b/n | 5’*

*Estreno mundial

A tiro de piedra | A Stone’s Throw | Razan al-Salah | Palestina, Líbano, Canadá | 2024 | Árabe | Color | 40’

Programa 3. Todas las ciudades son navíos

Los campesinos del mar | Contadini del mare | Vittorio De Seta | Italia | 1955 | Italiano | Color | 11’

La mar salada | Elena Duque | España | 2014 | Español | Color | 3’

La madre agua | Mammy Water | Jean Rouch | Ghana, Francia | 1953 | Francés | Color | 18’

Bisagras | Luis Arnías | Venezuela, Estados Unidos | 2024 | Sin diálogos | B/n | 18’

Huevos de gaviota | Seagull Eggs | Abbas Kiarostami | Irán | 2008 | Sin diálogos | Color | 17’

Hoy es domingo | Today is Sunday | Jean Sousa | Estados Unidos | 1987 | Sin diálogos | B/n | 18’

Programa 4. Esta ola que nace del aire

Suave por el cauce | Gently Down The Stream | Su Friedrich | Estados Unidos | 1981 | Sin diálogos | B/n | 14’

Sappho | Barabara Hammer | Estados Unidos | 1978 | Sin diálogos | Color | 7’

La longitud de mi mirada en la noche | The Length of my Gaze at Night | Minia Biabiany | Francia | 2022 | Sin diálogos | Color | 8’

Meteoritos | Nimit | Apichatpong Weerasethakul | Tailandia | 2007 | Tailandés | Color | 15’

Occidente | Ana Vaz | Brasil | 2015 | Portugués | Color | 15’

La habitación llamada cielo | The Room Called Heaven | Laida Lertxundi | Estados Unidos | 2012 | Sin diálogos | Color | 11’

A y B en Ontario | A and B in Ontario | Hollis Frampton, Joyce Wieland | Canadá | 1984 | Inglés | B/n | 15’

La 20.ª Gira de Documentales Ambulante se llevará a cabo del 3 de abril al 12 de junio de 2025, y visitará cinco estados: Ciudad de México (3-10 de abril); Baja California (2-9 de mayo); Querétaro (15-22 de mayo); Veracruz (22-29 de mayo); y Yucatán (15-12 de mayo).