Ólafur Arnalds & Talos: amistad y arte más allá de la muerte

El 11 de agosto del año pasado falleció el músico irlandés Eoin French, a quien el mundo conoció como Talos, y quien compartiera esa sensibilidad y sutileza en cuanto al arte musical con el islandés Ólafur Arnalds, quien ahora tributa a la amistad entre ambos a través de la edición de A Dawning, un álbum póstumo de delicada belleza.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

No sólo los unió su pasión por la electrónica más sutil y volátil, sino también tuvieron a Cork, la ciudad natal de Talos, como hilo conductor pues allí comenzaron la composición del disco, cuando fueron convocados a una residencia del festival Sounds from a Safe Harbour, a través de Mary Hickson, que era una amiga en común y organizadora del evento.

Según Ólafur, su fraterna y promotora cultural tenía la certeza de que la química colaborativa habría de brotar y así es como rememora la experiencia: “Fue el comienzo de un viaje increíble, inspirador, desgarrador pero conmovedor, que nos llevó a lugares que jamás hubiéramos imaginado”.

A Dawning incluye a “Signs”, que cobra especial relevancia por ser la primera composición que hicieron juntos; en ella queda toda la ligereza que caracteriza al repertorio de Arnalds, que ahora se nutre de lo que Talos sumó con su canto preciso y suave.

Nos encontramos pues ante 8 temas en total, de entre los cuales “We didn´t Know We Were Ready” fue escogida para ser presentada en vivo ante la televisión irlandesa en homenaje a Talos y con la participación de Niamh Regan y Ye Vagabonds, más la presencia de Dermot Kennedy y las Staves, agregados para la ocasión.

He aquí un disco muy refinado que se mueve entre el pop electrónico –mayormente-, pinceladas de ambient y clásica, más la delicadez vocal de Talos, de quien hay que acotar que comenzó a enfermar tras uno de sus viajes a Islandia para comenzar a encaminar al álbum -¡vaya guiños del destino!-.

Ólafur Arnalds cuenta que siempre se dijeron lo agradecidos y afortunaron que fueron por haberse conocido y trabajar juntos. Ya en la parte final de las grabaciones que hacía en Cork, Talos le dijo: -¿Sabes? Seguiré ahí-.

Y ahora será la música lo que lo mantendrá eterno.

