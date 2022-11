Oh Yeong-su, actor de la exitosa serie El juego del calamar, ha sido acusado de conducta sexual inapropiada.

De acuerdo con Variety, el día de ayer (24 de noviembre) el actor de 78 años de edad fue acusado en Corea por tocar inapropiadamente a una mujer. Oh negó los cargos y a través de un comunicado le dijo a los medios locales que únicamente había tomado la mano de la mujer para guiarla alrededor de un lago.

“Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admita los cargos”, dijo Oh, quien ganó un Globo de Oro gracias a su participación en El juego del calamar. Además, un funcionario judicial en Suwon, Corea del Sur, dijo que la información de los medios locales no era correcta en cuanto a los hechos.

La presunta víctima presentó inicialmente la denuncia contra el actor en diciembre pasado. El caso se cerró a principios de este año, pero se reabrió a pedido de la mujer. Oh fue puesto en libertad sin detención.

Foto de portada: Netflix.