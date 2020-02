Of Monsters And Men presentará ‘Fever Dream’ también en la CDMX

¡Sí! La banda islandesa Of Monsters And Men acaba de anunciar que la Ciudad de México también será una de las paradas en su próxima visita al país, recordemos que también forman parte del cartel del Corona Capital Guadalajara donde también compartirán escenario con The Strokes y Kings Of Leon.

Of Monsters And Men tendrán una presentación especial en El Plaza Condesa el próximo 19 de mayo. En este show presentarán su última producción Fever Dream (2019).

Fever Dream es el tercer álbum de la banda de indie folk y del cual se desprenden las ya favoritas Alligator, War y Wild Roses.

La banda está integrada por Nanna Bryndís Hilmarsdóttir (cantante principal y guitarrista), Ragnar “Raggi” Þórhallsson (cantante y guitarrista), Brynjar Leifsson (guitarrista), Arnar Rósenkranz Hilmarsson (baterista) y Kristján Páll Kristjánsson (bajista), y cuentan con tres discos de estudio: My Head is an Animal (2011), Beneath the Skin (2015) y Fever Dream (2019).

Los islandeses tendrán este show en El Plaza luego de su paso por Guadalajara para el festival Corona Capital.

Los boletos estarán a la venta a partir del próximo viernes 28 de febrero en las taquillas de El Plaza y en línea.

Estos son los precios:

General $860

Palco $990

Balcón $1,200

Escucha completo Fever Dream: