Obongjayar: arte y conciencia social que aprieta desde Londres

Una voz peculiar y un estilo de canto sumamente particular… eso es lo que define a Obongjayar -el artista-, aunque detrás está Steven Umoh -el hombre-, nacido en la ciudad portuaria de Calabar en Nigeria y luego emigrado a Londres para nutrir y engrandecer su escena musical -¡que se joda quien no aprecie la diversidad cultural y étnica!-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El asunto es que ha editado su segundo álbum Paradise Now, cuyo resultado es notable y en el que se mueve entre el afropop, soul y hip-hop, en ese orden de importancia en la mezcla. Los oídos occidentales lo han colocado como una especie de renovador del afrobeat, pero me parece que por ahí no van lo tiros.

Obongjayar dio el primer gran golpe con su debut en largo, Some Nights I Dream Of Doors (2022), y luego obtuvo mucha atención adicional siendo uno de los colaboradores favoritos -si no el que más- de Little Simz; así puso su nombre en la fila de la vanguardia.

Otro fuerte empujón lo obtuvo al estar presente en “adore u”, tema del geniecillo de la electrónica Fred again..., junto al que dio lustre al álbum ten days (2024); todo ello antes de que llegará Paradise Now y nos tuviera sacudiendo el cuerpo a través de maravillas como “Not In Surrender”, que tiene espíritu punk y matices electrónicos, que le sirven para soltar toda su combatividad social -individual y colectiva-.

Obongjayar destaca porque es alguien que puede estar entre el susurro y la caricia sonora con su canto para un instante después sorprender con un gruñido… ello es lo que lo distingue a lo largo de 16 canciones impredecibles y en las que aprovecha al máximo a la mancuerna de productores: Yeti Beats, colaborador de Doja Cat, y Kwes Darko, que ha trabajado con Sampa The Great y slowthai; ellos le han llevado hasta la elevar la tensión al máximo con “Jellyfish”, que es casi un tribal digital.

Aunque otro punto culminante viene con “Talk Olympics”, un dueto con su querídisima LittleSimz, en el que saca todos sus trucos vocales al tiempo que monta una fiesta percusiva que se acompaña con una tremenda línea de bajo y las aportaciones de unos sintes sinuososos.

Paradise Now es un álbum generoso… lleno de principio a fin de mucho funk que alcanza un culmen en el tema final, una “Just Cool” tan corporal como reflexiva: “no hay nada nuevo que celebrar/ no queda ningún lugar al que huir/ están cerrando los mares abiertos/ están bloqueando las pistas/ siguen diciéndome una sola cosa/ tan lejos de todo lo que veo/ tus manos están cubiertas de manchas de sangre”.

Es así como la comunidad migrante -especialmente la africana- lucha por hacerse un lugar en la sociedad inglesa y los artistas pueden allanar el camino y Obongjayar lo sabe bien… a sus 32 años es un artista en plenitud lleno de gracia y de conciencia.

