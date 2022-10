Hablaban de pudrirse lentamente cuando ese tipo de conceptos eran vistos como demasiado extremos en el mundo real. Usaron el arte que estaba destinado para la portada de Beneath The Remains de Sepultura y lo sacaron un año después, simplemente porque eran unos cabrones. Su tercer disco es uno de los más vendidos de death metal puro en Estados Unidos. Se dieron permiso de separarse por seis años y regresaron luego de palomear juntos en un concierto de Andrew WK. Grabaron su octavo disco con una campaña de fondeadora y les valió madre si algún metalero rabioso podría pensar que eso era de posers. Su décimo disco lleva como nombre el mismo de la banda, para que quede claro que no necesitan ponerse exquisitos con frases crudas sino que con su mera nomenclatura, el escucha sabe a qué le tira.

Han hecho death metal crudo, a media velocidad, con guturales inigualables desde mediados de los 80, son pioneros del sonido movimiento death de Florida, tienen pinta de malos y rudos (y un ex miembro era algo parecido, aunque terminar en la cárcel por exceso de arrestos por conducir ebrio y luego por tener un laboratorio de metanfetamina en su casa lo hace más bien delincuente y estúpido y por eso no está más en la banda) pero en realidad son gente muy humilde y amable.

Vienen a México el viernes 7 de octubre, tocarán en el Circo Volador y lo harán por tercera vez con Eyescream Productions, una promotora a la que difícilmente se le puede poner algún tache en su extensa trayectoria y se espera una noche de brutalidad sonora que bastante falta hace en la capital del país.

Si para este momento no ha quedado claro que se trata de Obituary, que no quede duda, se trata de ellos. Si el death metal es un género al que el lector aún no le agarra el modo, ésta es una oportunidad inmejorable de zambullirse y dejarse atrapar. Obituary en vivo es como lanzarse en un tobogán en algún parque acuático, no hay manera de detener el viaje hasta que termina con la explosión llena de adrenalina del cuerpo contra el agua. Es una banda que estuvo ahí en la concepción del death metal y que no solo lo domina, sino que lo define. ¡Altamente recomendable!