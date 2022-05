Disney Plus celebró el May the 4th con el estreno del tráiler oficial de Obi-Wan Kenobi, su nueva serie spin-off de Star wars.

Como seguro ya sabrás, mundialmente hoy se celebra el Día de Star Wars y dado a que desde hace algún tiempo la franquicia le pertenece a Disney, cada año la compañía se esfuerza en festejar a lo grande y llenar de sorpresas a los fans. Este 2022 no fue la excepción y el regalo llegó en forma del primer avance de Obi-Wan Kenobi.

Según se ha informado, el la nueva serie se desarrolla diez años después de los eventos ocurridos en Revenge of the sith, película de Star wars lanzada en 2005, en la que Obi-Wan Kenobi fue testigo de la caída de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien se pasó al lado oscuro como el malvado Darth Vader.

Ewan McGregor de regreso para interpretar al famoso maestro Jedi y Hayden Christensen vuelve en el papel de Anakin Skywalker. Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell, Benny Safdie y Sung Kang también forman parte del elenco. De igual forma se ha reportado que Flea de Red Hot Chili Peppers tiene una especial aparición.

Obi-Wan Kenobi se estrenará en la plataforma Disney Plus el próximo 27 de mayo con dos episodios. Posteriormente, se estará liberando un capítulo por semana.

Checa el tráiler a continuación:

Foto de portada vía Facebook Star Wars