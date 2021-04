Ewan McGregor ha revelado que la nueva serie spin-off de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, se sentirá “mucho más real” que todas las demás precuelas de la franquicia.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor, quien para esta nueva serie regresará como Obi-Wan Kenobi, estuvo hablando sobre las precuelas de Star Wars, criticando a George Lucas por hacerlas demasiado basadas en CGI.

“Él [Lucas] quería más y más control sobre lo que vemos en el fondo”, explicó. “Después de tres o cuatro meses de eso, se vuelve realmente tedioso, especialmente cuando las escenas son… no quiero ser grosero, pero no es Shakespeare. No hay nada que profundizar en el diálogo que pueda satisfacerte cuando no hay un entorno ahí. Fue bastante difícil de hacer.”

Sin embargo, Ewan McGregor espera un mejor resultado con la nueva serie de Obi-Wan Kenobi gracias a que ésta será filmada utilizando la tecnología de realidad virtual StageCraft, desarrollada por Jon Favreau y el artista de efectos visuales Rob Legato.

Hablando de esta tecnología, el actor comentó: “Si estás en un desierto, estás parado en medio de un desierto. Si estás en la nieve, estás rodeado de nieve. Y si estás en la cabina de una caza estelar, estás en el espacio. Se sentirá más real.”

Durante la entrevista, Ewan McGregor también confirmó que la producción de Obi-Wan Kenobi iniciará esta primavera en Los Ángeles. Además de que se mostró muy emocionado por volver a interpretar el personaje del Maestro Jedi luego de más de 15 años.

Foto de portada tomada del Facebook de Star Wars.