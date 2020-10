El viernes (2 de octubre) el álbum (What’s The Story) Morning Glory? de Oasis cumplió 25 años y si creían que el festejo ya había finalizado pues se equivocan porque Noel Gallagher aún tiene una sorpresa más.

El músico nos sorprendió hoy a todos con un video del track by track del aclamado álbum de la banda. Y a lo largo de éste, se le ve a Gallagher compartir sus memorias del proceso de escribir y grabar cada una de las canciones que conforman el (What’s The Story) Morning Glory?

Como una entrevista exclusiva que filmaron desde los Rockfield Studios, Noel Gallagher ofrece datos reveladores sobre los sencillos que con el paso de los años se han convertido en himnos. Entre ellos se encuentran canciones como “Don’t Look Back In Anger”, “Some Might Say”, “Morning Glory” y “Champagne Supernova”.

Y en cierto punto del clip, reflexionando sobre cómo Oasis hizo éste icónico álbum, Noel comentó:

Estás trabajando por instinto, porque no adivinas nada cuando eres joven. Es como ‘mi instinto me dice que esto va a ser genial, así que iremos y lo haremos’.

Checa el video a continuación:

Esta gran sorpresa llega después de que YouTube anunciara que estaría realizando una semana completa de actividades para festejar el aniversario del álbum de Oasis. Así que seguro en estos días tendremos todavía más.

Igual la agrupación lanzó una reedición especial en vinyl del (What’s The Story) Morning Glory?, que incluía un doble LP en tono plateado y material nuevo y original de la banda de esa época. Además de que en su formato digital ya también se encuentra disponible en las diversas plataformas.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.