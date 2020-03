En los últimos años, nos han ilusionado más de una vez con una posible reunión de Oasis. Sin embargo, nuestro corazón siempre termina roto porque los problemas que tienen los hermanos Gallagher hace que una reunión de la banda termine siendo prácticamente imposible. Aunque esta vez, que Oasis regrese sería de verdad un acto heroico.

Esto porque debido a la pandemia de Coronavirus que estamos atravesando, Liam Gallagher ha creído que el que la banda se junte para realizar un show benéfico y recaudar fondos sería una muy buena forma de ayudar a la humanidad.

Así que el músico decidió tomar su cuenta de Twitter para pedirle a su hermano Noel, que por esta vez nada más hagan un show y que después cada quien continúe con su carrera solista:

Después Liam manda otro tuit llamando a otros artistas a que se unan, como Johnny Marr con The Smiths.

Por el momento no se ha tenido respuesta por parte de Noel Gallagher.

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020