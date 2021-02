Oasis está de fiesta, han pasado 25 años desde la publicación de su legendaria canción “Don’t Look Back In Anger” y con motivo del festejo la banda ha publicado dos nuevos video lyrics de canciones que son parte de un B-side.

“It’s Better People” y “Step Out” fueron las canciones elegidas para celebrar el lanzamiento de su sencillo; publicado originalmente el 19 de febrero de 1996 “Don’t Look Back In Anger” es parte del segundo disco de la banda (What’s The Story) Morning Glory?.

Su álbum fue publicado un año antes, pero en octubre, por lo que en octubre del 2020 cumplió 25 años uno de los discos más importantes del brit-pop y con el que Oasis se estableció aún más, tanto en su país como en todo el mundo.

Durante su reciente lanzamiento Oasis era todo un fenómeno; inspirando a muchas generaciones de jóvenes fanáticos y músicos a lo largo y ancho del planeta. Incluso hoy en día los británicos continúan generando fanáticos por montones.

Lamentablemente los gigantes del britpop se separaron en 2009 cuando las tensiones entre Liam Gallagher y Noel Gallagher alcanzaron su clímax durante un festival en París. Así, el mítico grupo lleva más de 10 años sin pisar un escenario y no se sabe si lo volverán a hacer de nuevo.

Crédito foto de portada: Instagram Oasis