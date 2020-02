Nvidia lanzó al mercado su plataforma de videojuegos en la nube, aunque ya llevaba más de un año en fase beta, por fin ya es posible contratar este servicio.

A diferencia de Stadia de Google, GeForce Now no intenta crear una experiencia similar a una consola con su propia línea de juegos. En su lugar, Nvidia se conecta con su cuenta de Steam, Epic o Battle.net para que puedas jugar con los juegos que ya compraste en alguna plataforma y que por alguna razón no son compatibles con tu computadora.

De esta forma, los jugadores pueden iniciar sesión en sus cuentas, descargar muchas de sus compras existentes casi instantáneamente en su escritorio en la nube, sincronizar sus juegos guardados antiguos y continuar donde lo dejaron en un par de minutos como máximo, sin necesidad de descargas eternas.

GeForce Now es un servicio gratuito con opción a acceder a ser premium, lo que da acceso ilimitado sin restricciones de tiempo de partida. Los jugadores rentan una PC virtual para jugar en un centro de datos cerca de ellos. En ese momento, el servicio tiene un precio de $5.00 dólares por mes ($93.07 pesos aprox.), lo cual te permite acceder a la edición Founders, que brinda la posibilidad de jugar cuando quieras y durante el tiempo que quieras.

Cabe recalcar que se necesita una red de 2.5Ghz y 25MB de subida y bajada de velocidad como máximo para que corran los juegos sin que estos se llenen de pixeles, o una red 4G. Y no importa el modelo de tu computadora o celular siempre y cuando cumplas con el requerimiento de velocidad para tener una experiencia óptima.