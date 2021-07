Te puedes preguntar ¿qué hace una banda de regional mexicano en Marvin? y es muy sencillo en Marvin nos encanta la cultura pop y no podíamos dejar de lado el visibilizar a Nuevo elemento, la que se jacta de ser la primera boy band de este estilo musical.

Para empezar ni reniegues, quizá si andas al rededor de los 40 años, tienes un estigma de que boy band es equivalente a los Back Street Boys o a los New Kids on the Block, pero eso no es todo por ejemplo los Sex Pistols fueron una boy band y una herramienta de marketing para que Malcolm McLaren se volviera multimillonario imponiendo a su marca de ropa, Sex, como un ícono vistiendo al estereotipo de punk británico.

El K-pop está lleno de boy bands como BTS, EXO; Wanna One, NCT y un largo etcétera, y no tiene nada de malo, es cultura, porque te guste o no bien dicta la RAE que la cultura es el “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” por ende todo el conjunto de costumbres que dan vida a una boy band son productos culturales, sin importar si son usados mercadológicamente para vender o no.

Ahora por otro lado, la música regional mexicana está en un gran momento, luego de lustros en que la creación musical ha estado tomada por la producción de alcoba, es decir con la producción musical desde tu cuarto con una laptop, fenómenos como los corridos tumbados están haciendo que nuevas generaciones se interesen por ejecutar un instrumento de nuevo, en vez de ser nerds clavados de los plug ins el Ableton Live y el FL Studio.

Por otro lado estos sonidos han dado vida a una subcultura que ha fusionado a la perfección con el rapstyle, dando vida a proyectos como La Plebada, que ha logrado que FNTXY y Bobby Bass además de ser estrellas del rap/trap hayan retomado los sonidos de su natal Sinaloa bajo un imaginario del gang raper consumidor y distribuidor de cannabinoides.

Pero bueno luego del breviario, hoy te quiero presentar a Nuevo elemento, cuatro jóvenes mexicanos y un guatemalteco que ganaron un reality en el canal TV Estrella de E.E.U.U. logrando conformar la primera boy band del regional mexicano, luego de cautivar a las masas consumidoras de televisión, el grupo nace con un contrato con Sony.

El proyectó debutó con ‘No andes con nadie‘ una fusión de mariachi con norteño, y el día de hoy estrenan su segunda canción ‘Mía‘. Los chicos de Nuevo Elemento, conformado en la actualidad por Héctor Osobampo, Danny Rea, Yahir “Choco” Garduño y Alejandro “Bebo” Garfias, tienen un talento único que los hace una de las agrupaciones con más futuro en la industria y sobre todo del género Regional Mexicano. Aunque provienen de diferentes lugares, los une su pasión por la música.

