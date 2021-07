Dos miembros de los blackmetaleros noruegos 1349 se unieron a tres músicos de los chilenos Nuclear y Hellman para grabar un cover del tema “The usurper“, de Celtic Frost. La colaboración se realizó en formato video-tipo-pandemia, es decir, cada quien desde su casa, y fue editado por Eugenio Sudy Rodríguez con la ayuda de Felipe Ferrada Hellman.

TXT:: Luis Jasso / FOT:: Dmitry Valberg

Al respecto, Seideman, bajista de 1349, comentó lo siguiente: “Este cover al clásico de Celtic Frost tiene dos caminos, porque al mismo tiempo es un tributo a la leyenda musical así como a la amistad y la hermandad. El metal une a las personas de todo el mundo y esta combinación entre 1349 y Nuclear no es la excepción”.

Por su parte, Punto, baterista de Nuclear, comentó que “fue un placer tributar a una de las bandas más influyentes en la historia del metal extremo. La idea comenzó como una charla informal en el backstage durante una gira europea que hicimos ambas bandas. Luego de eso llegó la pandemia y todo se volvió negro, así que pusimos manos a la obra para lograr este video. Para nosotros fue un honor colaborar con músicos tan talentosos”.

Actualmente 1349 se encuentra en el proceso de difusión de su disco más reciente, The infernal pathway, editado por el sello francés Season of Mist en 2019. Por su parte, Nuclear tiene en Murder of crows, lanzado por Black Lodge Records, su más reciente producción.

“The usurper” es el segundo tema del lado A de To mega therion, el larga duración debut de Celtic Frost, editado en 1985 por Noise Records y considerado piedra angular en el desarrollo del metal extremo gracias a su thrash metal con toques lentos y su atmósfera ominosa. Gran influencia para el desarrollo de lo que sería un lustro más tarde el black metal.