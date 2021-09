El NRMAL sigue creciendo y ahora llegará hasta tierras gringas gracias a una colaboración con el festival de los Freakout Records.

A través de redes sociales, el NRMAL confirmó su participación en el Freakout Festival 2021 con un increíble cartel conformado por talento 100% latinoamericano, en el que figuran bandas como Margaritas Podridas, Carrion Kids, Los Honey Rockets, AJ Dávila, Par Ásito y Petite Amie, proyecto alterno de Charlie Medina (bajista de Little Jesus).

Otros de los artistas que figuran en el cartel son Los Blenders, The Seeds, Death Bells, General Mojos, Art D’ecco, Jaime Wyatt, The Mystery Lights, Jarv Dee, The Shivas, Shadow Show, No Joy, Big Business, Levitation Room y muchos más. Igual el line up completo lo puedes checar a través del website oficial del Freakout.

Las presentaciones y actividades del festival se estarán realizando de forma totalmente presencial del 11 al 14 de noviembre en distintos recintos de la ciudad de Seattle. Cabe mencionar que para brindar una mejor experiencia, se estarán siguiendo al pie de la letra todos los protocolos y mandatos del gobierno respecto a la pandemia, tales como el uso de cubrebocas, el presentar tu cartilla de vacunación o una prueba negativa de COVID-19.

Pero las sorpresas no paran aquí, ya que el NRMAL tiene todavía un anuncio más por hacer en conjunto con KEXP y el Consulado de México en Seattle, así que este 13 de septiembre no te pierdas el The midday show con DJ Cheryl Waters en la estación de radio.

Consigue ya tus tickets para el Freakout Festival 2021 dando click aquí.