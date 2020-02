La espera fue larga pero finalmente tenemos el cartel final de Nrmal 2020.

Encabezado por el productor estadounidense Flying Lotus, le siguen en la lista Juana Molina, The Sea and the Cake, Mateo Kingman, Wand, Bush Tetras, Byetone y Bea1991. En el talento nacional tenemos presentes a Belafonte Sensacional, Jackie Mendoza y Fumata.

Destaca la presencia de Bush Tetras que estará celebrando 40 años de carrera. Por su parte Flying Lotus, Mateo Kingman, Belafonte Sensacional, Wand y Bea1991 lanzaron nueva música en 2019, por lo que seguramente gran parte de sus sets se compondrán de estos álbumes.

El total son once talentos que podremos ver en vivo. Una fiesta ecléctica que promete ponernos a bailar y a sumergirnos en las propuestas más frescas del underground.

Con el anuncio del cartel completo también llega la tercera fase en la venta de boletos por lo que ahora tendremos que desembolsar $999 más cargos. Consíguelos aquí.

La edición número 11 del festival Nrmal se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en el Deportivo Lomas Altas (Av Constituyentes 851, Ciudad de México).