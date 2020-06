En vista de que este año los festivales musicales no estarán de vuelta, varios ya mejor han optado por comenzar a organizar sus ediciones del 2021. Y uno de ellos es el NOS Primavera Sound Porto.

El festival volverá a estremecer Portugal del 10 al 12 de junio del siguiente año. Contando con el mejor cartel en su historia, encabezado por Tyler, The Creator, Tame Impala, Gorillaz, Beck, Bad Bunny, King Krule y FKA twigs.

Además de enlistar otros grandes talentos como Dinosaur Jr., C. Tangana, Cigarettes After Sex, Mura Masa, DIIV, Kim Gordon, Jehnny Beth, Pavement, Chromatics, Doja Cat y muchos más.

This is it! NOS Primavera Sound Porto looks towards 2021 with the best lineup in its history.

Full festival tickets on sale from Thursday 18th June at 12:00 (GMT + 1).https://t.co/KeXj5go0So#wewilldancetogetheragain pic.twitter.com/dFsFYmZwus

— NOS Primavera Sound (@nos_primavera) June 16, 2020