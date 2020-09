Noel Gallagher habló abiertamente sobre su postura respecto a las nuevas grandes estrellas. Y de paso le tiró duro y sin pelos en la lengua a Taylor Swift y Ed Sheeran.

Recientemente el ex miembro de Oasis estuvo como invitado en el podcast de Matt Morgan, en el que en un inicio lamentó la pérdida de “estrellas de rock adecuadas”. Y catalogó a Swift y Sheeran, actualmente considerados los actos más grandes del mundo, como “mierda”.

Sobre lo que Noel Gallagher explicó:

La música ahora es estilo sobre sustancia. Encuentro que estos jóvenes en el juego de la música se ven muy bien, todos tienen tatuajes y la imagen de todas esas jodidas tonterías, pero en realidad son una mierda, no dicen nada.

Además de que también Noel Gallagher dijo que las estrellas del rock clásico como David Bowie y Marc Bolan de T-Rex, no sobrevivirían en esta nueva era de redes sociales:

Nunca habrá otro David Bowie, nunca habrá otro Marc Bolan, nunca habrá otro Freddie Mercury, verdaderas estrellas de rock. Yo no me considero una estrella de rock, soy más un compositor/grafter, me refiero a estrellas de rock extravagantes.

Nunca habrá gente como ellos porque los músicos nunca ganarán esa cantidad de dinero y los que lo hacen son como Ed Sheeran.

No habrá más jets privados o David Bowie rockeando en la estación de King’s Cross vestido como nazi, ya no habrá nada de eso porque las redes sociales acobardan a la gente.