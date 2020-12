Para cerrar el año con broche de oro, Noel Gallagher decidió compartirnos un nuevo demo que grabó titulado “We’re Gonna Get There In The End”.

El ex integrante de Oasis tomó el día de ayer (30 de enero) sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de esta nueva canción la cual, según comentó, escribió hace apenas unas semanas. “Primero que nada déjenme desearle un feliz Año Nuevo a todos”, escribió.

“¡Las cosas sólo puede mejorar desde aquí! (diciendo eso, no podrían empeorar más, ¿verdad?)”, continuó. “De cualquier forma he estado escribiendo y jugando recientemente y he hecho un pequeño demo de un track que escribí hace un par de semanas y de hecho terminó soñando bastante bien.”

Y agregó: “La letra es bastante apropiada para la época y creo que me gustaría compartirla con ustedes. La canción se llaman ‘We’re Gonna Get There In The End’. (…) Espero que sus resacas no sean tan horrendas. Con suerte, nos pondremos al día pronto. PD. ES SÓLO UN DEMO.”

Por el momento, la nueva canción de Noel Gallagher se encuentra disponible únicamente a través de su cuenta de YouTube. Su estreno llega después de que el músico estrenara los sencillos “Wandering Star”, “Blue Moon Rising” y “Come On Outside”.

Te la dejamos a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook de Noel Gallagher.