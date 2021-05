Noel Gallagher ha compartido el video oficial de su sencillo “We’re on our way now”, el cual fue protagonizado por el actor Matt Smith.

Dirigido por Dan Cadan y Jonathan Mowatt, el nuevo clip llegó con imágenes a blanco y negro inspiradas en el género nouvelle vague, para ser más exactos en el filme A bout de souffle. Y a lo largo de este, se muestra la dramática y romántica historia entre el actor de Doctor who y la modelo y actriz Gala Gordon.

Hablando sobre su participación en el audiovisual, Matt Smith comentó: “Hacer un video musical con el mejor compositor que mis amigos y yo hemos visto, sin duda, es un día decente en la oficina. Te agradezco NG.”

En cuanto al significado de “We’re on our way now”, Noel Gallagher explicó: “Es una canción sobre no poder decir adiós y la frustración de las cosas que no se dicen.”

“We’re on our way” formará parte del próximo álbum de éxitos de Noel Gallagher, Back the way we came: Vol 1 (2011-2021), con el que celebra el décimo aniversario de su banda High Flying Birds.

El álbum se tiene planeado vea luz el próximo 11 de junio a través de Sour Mash, con una edición especial llegando al día siguiente como parte del Record Store Day. Pre-ordénalo dando click aquí.

Foto de portada vía YouTube.