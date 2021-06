Noel Gallagher ha liberado “Flying on the ground”, canción que vendrá incluida en la nueva compilación de éxitos que está por lanzar.

A través de redes sociales, junto con el anuncio del lanzamiento, el ex integrante de Oasis reveló que para este melódico tema usó de inspiración su gran amor por Motown. “Flying on the ground es literalmente lo mejor que he lanzado desde la última cosa que lancé. Si Burt Bacharach escribiera para Motown, esto es lo que sonaría… sólo que no tan bueno… obviamente”, escribió.

“Flying on the ground” formará parte de una nueva colección de éxitos que Noel Gallagher planea lanzar para celebrar el décimo aniversario de su banda High Flying Birds. Bajo el título de Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), el disco llegará el 11 de junio a través de Sour Mash y una edición especial será lanzada al día siguiente (12 de junio) como parte del Record Store Day.

Previamente, el cantante ya nos había dado un adelanto de esta compilación con el sencillo “We’re on our way now”. Ambas canciones ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales, mientras que el disco lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

La nueva canción llegó acompañada de un videoclip dirigido por Dan Cadan y Jonathan Mowatt, con quienes Noel Gallagher ya antes había trabajado para el clip de “We’re on our way now”. Además de que nuevamente reclutó a Gala Gordon y Matt Smith para protagonizarlo.

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.