Noel Gallagher compartió su opinión hace unos días respecto a lo que el cree es el motivo principal de que a la gente no le caiga bien Bono y como el músico se ha vuelto un chivo expiatorio en el rock.

A pesar de que los irlandeses han alcanzado la fama mundial desde hace años y son unos referentes grandísimos al rock europeo han tenido varios problemas a lo largo de su carrera, algo que Noel considera ha sido la culpa del líder de la banda, Bono.

Durante una charla en el programa Absolute radio con Andy Bush y Richie Firt se le preguntó al artista sobre su relación con Bono y lo que opina de U2, por lo que no desaprovechó la oportunidad de contar su teoría sobre el musico irlandés:

“Me frustra un poco cuando la gente dice ‘No me gusta U2‘ y yo digo que no, lo que estás diciendo es que no te agrada Bono. Es como si no me estuvieras diciendo que no te gusta una sola nota que hayan hecho. Es una tontería, es una tontería”.

Añadió: “Le he dicho esto, así que te lo diré a ti: a nadie le gusta un bienhechor, a nadie le gusta. Es por eso que la gente como yo, soy un malhechor”. A pesar de esta declaración que salió al aire es bien sabido que Noel y Bono llevan una gran relación de amistad desde hace varios años, así que no hay nada que temer.

Crédito foto de portada: Instagram Noel Gallagher / U2