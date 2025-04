Noche de Walpurgis en el Goethe

La Noche de Walpurgis es un aquelarre de brujas que se celebra en la víspera del 1 de mayo. La fiesta, de origen germánico, simboliza el fin del invierno e inicio de la primavera. Para su celebración se encendían hogueras, se usaban máscaras y se realizaban misteriosos rituales para ahuyentar a los malos espíritus.

En la antigua Europa las brujas no eran monstruos: eran médicas, alquimistas del monte. La herboristería no se la aprendía en libros, sino escuchando a las plantas y a los vientos. Las llamaban “mujeres sabias” porque sabían lo que el poder teme: sanar sin obedecer. Guardaban en frascos y calderos los secretos que no pudieron quemar. Las brujas herbolarias eran mujeres que sabían escuchar a la tierra, leer el lenguaje de las raíces, conversar con las flores. Aprendieron de la observación, del ensayo y el error, de la transmisión oral entre generaciones de parteras, curanderas, recolectoras. Estas mujeres no eran figuras siniestras. Eran médicas rurales en tiempos en que la medicina oficial era privilegio de unos pocos hombres doctos, amarrados al dogma y a la Iglesia. Las brujas preparaban ungüentos, infusiones, tónicos; sabían cuál planta calmaba la fiebre y cuál invocaba sueños. Curaban cuerpos, pero también almas heridas. Eran las sanadoras de los márgenes.

Hoy las herboristería ha encontrado nuevos caminos. Lejos de ser una práctica olvidada, Alemania es uno de los países más avanzados y respetuosos con la medicina basada en plantas. El conocimiento antiguo sigue vivo, aunque con nuevas formas y nombres: fitoterapia, medicina naturista, heilpflanzenkunde. En farmacias alemanas es común encontrar preparados a base de valeriana, equinácea, manzanilla o hipérico, no como suplementos raros, sino como parte del sistema médico oficial. Médicos formados en universidades a veces recetan tratamientos herbolarios como complemento a la medicina alopática. La tradición no solo fue tolerada: fue institucionalizada, aunque a veces descafeinada de su dimensión espiritual y popular.

El programa de la Noche de Walpurgis del Goethe-Institut Mexiko este año presenta un Mercado Mágico, en colaboración con Central Bazar. Lxs asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar deliciosos platillos y bebidas temáticas, así como de maravillarse con artesanías mágicas únicas. Las bailarinas Carola (México) y Michela Filzi (Alemania) celebrarán la llegada de la primavera mediante un ritual de danza que fusiona las tradiciones culturales de ambos países. Además, se invita a todos a bailar hacia el mes de mayo al ritmo de los DJs BBenz (Goethe-Institut), Loris e Ruiseñor (Fiestuki).

Lxs asistentes pueden venir disfrazadxs de brujas, criaturas mágicas o figuras místicas. Ya sea con túnicas vaporosas, amuletos brillantes o elaboradas pinturas faciales.

La Noche de Walpurgis ocurrirá el próximo miércoles el 30 de abril de 16:00 a 24:00 horas, Entrada Libre, todo en las instalaciones del Goethe-Institut Mexiko, Tonalá 43, Roma, CDMX.