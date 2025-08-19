Revista Marvin

Enlaces rápidos

Música

No Somos Ellos: Cine de terror y canciones pop estilo Chilpancingo

/
Música
319,534
No Somos Ellos: Cine de terror y canciones pop estilo Chilpancingo

Aparentemente se trata de algo naive, lo-fi, aunque en realidad se trata de un dúo que genera composiciones con personalidad propia.

Mau y Rosy decidieron hacer un música sin otra intención que grabar canciones y materializar videos para ellas. Todo esto bajo la influencia de su gran pasión, que es el cine. Este fue el origen de lo que hoy es su EP titulado Películas de culto (2025), del que se desprende su primer sencillo ,“Vampira (Tilda Swinton)”.

El mencionado tema nos transporta al sonido Elefant de los dosmiles, a la efervescencia del tontipop que tanto éxito tuvo en México con grupos como La Casa AzulLos Fresones Rebeldes. Aunque lo suyo está más orientado hacia L-Kan y La Monja Enana

El gran mérito del dúo de Chilpancingo es haber traducido a través del imaginario mexicano eso, el sonido Elefant, en apariencia naive, lo-fi, pero que en la práctica requiere habilidad para generar canciones con personalidad propia, algo duro de conseguir hoy en día. En el ideario de la pareja destacan también temas como “Canino” y “Lattice”.

Escucha.

*También te puede interesar: Teethe: Grandeza y vigencia del slowcore

Jacobo Vázquez

Jacobo Vázquez

Nació en la Ciudad de México. Fue locutor en Ibero 90.9 FM del programa Mole Mogollón. Es autor del libro El rock fue su idioma, una crónica sobre el boom del rock en español en los años 80.

    Relacionadas

    Café Marvin totalizando la dulzura con Ego Ella May

    Café Marvin totalizando la dulzura con Ego Ella May

    Staff

    Café Marvin entonando lo perenne con Uèle Lamore

    Café Marvin entonando lo perenne con Uèle Lamore

    Staff

    Perla Batalla escribe una carta musical a Leonard Cohen

    Perla Batalla escribe una carta musical a Leonard Cohen

    Juan Carlos Hidalgo

    Café Marvin simplificando el uso con Krede fra Puls

    Café Marvin simplificando el uso con Krede fra Puls

    Staff

    Café Marvin alrededor del círculo cuadrado con Carlita

    Café Marvin alrededor del círculo cuadrado con Carlita

    Staff

    Auditorio BB