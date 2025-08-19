No Somos Ellos: Cine de terror y canciones pop estilo Chilpancingo

Mau y Rosy decidieron hacer un música sin otra intención que grabar canciones y materializar videos para ellas. Todo esto bajo la influencia de su gran pasión, que es el cine. Este fue el origen de lo que hoy es su EP titulado Películas de culto (2025), del que se desprende su primer sencillo ,“Vampira (Tilda Swinton)”.

El mencionado tema nos transporta al sonido Elefant de los dosmiles, a la efervescencia del tontipop que tanto éxito tuvo en México con grupos como La Casa Azul y Los Fresones Rebeldes. Aunque lo suyo está más orientado hacia L-Kan y La Monja Enana.

El gran mérito del dúo de Chilpancingo es haber traducido a través del imaginario mexicano eso, el sonido Elefant, en apariencia naive, lo-fi, pero que en la práctica requiere habilidad para generar canciones con personalidad propia, algo duro de conseguir hoy en día. En el ideario de la pareja destacan también temas como “Canino” y “Lattice”.

Escucha.

