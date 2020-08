Hace algunos días surgió la declaración de una ingeniera de audio que trabajó con The Killers durante un tour que hicieron en 2009. En dicho mensaje, la mujer identificada como Chez Cherrie revela el abuso que hubo por parte del staff de la banda contra una mujer en los vestidores.

Tras esta acusación (la cual puedes leer completa aquí Brandon Flowers y compañía, a pesar de que no estar implicados anunciaron que iniciarían una investigación para aclarar la situación y llegar hasta las últimas consecuencias para dar con el responsable. Aunque sí aseguraron que actualmente ya no trabajan con el mismo staff que estuvieron en aquella gira.

Y el día de hoy (4 de agosto), los abogados de la banda Reynolds & Associates confirmaron que no encontraron “ninguna corroboración” sobre las acusaciones. Esto después de que contactaran a Cherrie, la presunta víctima, la banda, el personal del lugar y otros asociados.

De acuerdo a un comunicado emitido, los abogados de The Killers sí revelaron que localizaron a un ingeniero con fama de “problemático” que hizo una serie de comentarios sexistas y groseros, lo que causó angustia entre las mujeres que conformaban el crew de audio. Pero éste sujeto fue despedido en 2013.

Asimismo en el mensaje, la banda también dice que de igual forma planean tomar medidas inmediatas para futuros tours. Y escriben:

My full statement to the bbc in response to The Killers’ press release pic.twitter.com/ZepmKZCsTS

— Chez Cherrie (@ofcherrie) August 3, 2020