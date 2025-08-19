Nnux presenta Metamorfosis en Ex Teresa

En la presentación de Metamorfosis en el Ex Teresa veras el uso de la voz humana trabajando con la idea del cambio de forma; La obra se desarrolla con el coro AVAJI, quienes explorarán las diferentes posibilidades de la voz, creando paisajes sonoros que se complementarán con la electrónica de NNUX y la pieza audiovisual de LVSTVCRV.

Metamorfosis examina el concepto de opresión, utiliza simbolismos de distintas mitologías para reflexionar sobre las implicaciones de la violencia internalizada, presenta paralelismos con algunos mitos antiguos sobre la naturaleza cíclica y cambiante del universo.

NNUX a.k.a Ana E. López es una artista multidisciplinaria, compositora y performer de la Ciudad de México. Su práctica combina música electrónica y acústica, performance, instalación y arte digital. Con un profundo interés en los lenguajes simbólicos, la poesía y la narrativa, explora cómo el arte puede convertirse en un espacio para reflexionar sobre nuestro potencial colectivo de transformación personal y social, permitiéndonos conectar con nuestra capacidad de imaginar futuros diferentes.

La pieza Metamorfosis de NNUX con el coro AVAJI y audiovisuales de LVSTVCRV ocurrirá este jueves 21 de agosto a las 19:00 horas en Ex Teresa Arte Actual, Calle Licenciado Verdad No.8, Centro Histórico, Ciudad de México.