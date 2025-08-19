Revista Marvin

Enlaces rápidos

Agenda

Nnux presenta Metamorfosis en Ex Teresa

/
Agenda
319,485
Nnux presenta Metamorfosis en Ex Teresa

Una pieza en vivo de la artista sonora NNUX con el coro AVAJI y visuales de LVSTVCRV donde se mezcla música electrónica, canto tradicional polifónico y visuales glitch.

En la presentación de Metamorfosis en el Ex Teresa veras el uso de la voz humana trabajando con la idea del cambio de forma; La obra se desarrolla con el coro AVAJI, quienes explorarán las diferentes posibilidades de la voz, creando paisajes sonoros que se complementarán con la electrónica de NNUX y la pieza audiovisual de LVSTVCRV.

Metamorfosis examina el concepto de opresión, utiliza simbolismos de distintas mitologías para reflexionar sobre las implicaciones de la violencia internalizada, presenta paralelismos con algunos mitos antiguos sobre la naturaleza cíclica y cambiante del universo.

NNUX a.k.a Ana E. López es una artista multidisciplinaria, compositora y performer de la Ciudad de México. Su práctica combina música electrónica y acústica, performance, instalación y arte digital. Con un profundo interés en los lenguajes simbólicos, la poesía y la narrativa, explora cómo el arte puede convertirse en un espacio para reflexionar sobre nuestro potencial colectivo de transformación personal y social, permitiéndonos conectar con nuestra capacidad de imaginar futuros diferentes.

La pieza Metamorfosis de NNUX con el coro AVAJI y audiovisuales de LVSTVCRV ocurrirá este jueves 21 de agosto a las 19:00 horas en Ex Teresa Arte Actual, Calle Licenciado Verdad No.8, Centro Histórico, Ciudad de México.

@_nnux_

para la gente de Gaza, parte de la compilación ‘With Love’ , que está recaudando fondos para the Palestine Red Crescent Society y Save the Children https://withlove4u.bandcamp.com/album/with-love música y texto: nnux video : @lvstvcrv #gaza #palestine #ceasefirenow #savethechildren

♬ sonido original – _nnux_
Flyer NNUX EXTERESA
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

    Relacionadas

    Performance y Concierto en Feria Material

    Performance y Concierto en Feria Material

    Oscar G. Hernández

    Alquimia Vocal en Casa de Lago

    Alquimia Vocal en Casa de Lago

    Oscar G. Hernández

    Artsy Nights 2025 en Zona Maco

    Artsy Nights 2025 en Zona Maco

    Oscar G. Hernández

    Coreografías del Colapso en Galería Nueva

    Coreografías del Colapso en Galería Nueva

    Oscar G. Hernández

    El Cuerpo del Delito, Los Delitos del Cuerpo, Cine Pornográfico Mexicano

    El Cuerpo del Delito, Los Delitos del Cuerpo, Cine Pornográfico Mexicano

    Oscar G. Hernández

    Auditorio BB