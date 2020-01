Nintendo Switch no para de darnos éxitos y el próximo juego de Nintendo se trata Animal Crossing: New Horizons mismo que llegará el 20 de marzo de este año y al tratarse de un lanzamiento tan esperado, Nintendo no perderá la oportunidad de lanzar una consola inspirada en el título.

Nos encontramos ante una consola diferente al resto, ya que será la primera vez que no tendrá el dock en color negro. Si no que esta vez será de color blanco asemejando la arena de la playa, y en la parte inferior nos estarán observando el querido personaje Tom Nook junto a sus pequeños hijos Timmy y Tommy (conocidos en México como Nendo y Tendo, juego de palabra de la marca Nintendo) Nos da mucho gusto ver a estos tres mapaches que son muy importantes dentro de las aventuras de Animal Crossing.



El paquete especial incluye un Nintendo Switch con dos Joy-Con, uno en color verde pastel y otro en azul cielo, los primeros controles de la consola con tonalidades muy claras en las partes frontales, mientras las traseras serán en color blanco del mismo tono que el dock.

Las cintas de ambos controles también recibirán un cambio de color combinando la misma paleta de colores en lugar del tradicional negro. En el caso de la consola, en la parte trasera tendremos algunos detalles impresos de Animal Crossing y el color se mantendrá en negro.

Cabe recalcar que Animal Crossing: New Horizons es uno de los juegos más esperados por los fans de Nintendo y hace poco nos revelaron que habrá nuevos personajes por conocer en el juego. De momento nosotros seguiremos jugando al Super Smash Bros. Ultimate juego que recibió esta semana a Byleth de Fire Emblem como personaje descargable.