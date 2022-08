La industria del entretenimiento ha romantizado los crímenes de La Familia Manson en más de una ocasión, y aunque sea difícil de creer, los Nine Inch Nails tienen cierta responsabilidad de ello.

En 1969, la actriz y modelo estadounidense Sharon Tate perdió la vida a manos de la secta de Charles Mansondentro de una propiedad que alquilaba junto a su esposo, el cineasta Roman Polanski, en 10050 Cielo Drive. Tras el asesinato de la estrella de Hollywood, el lugar -también conocido como “La Casa Tate”– siguió siendo habitado por su arrendador durante 20 años y, para principios de los 90, por Trent Reznor, quien no sólo lo utilizó como vivienda sino también como estudio de grabación.

En distintas ocasiones el frontman de Nine Inch Nails aseguró que no se trataba de un truco publicitario y que su atracción por la propiedad nacía del vasto espacio que tenía, más que de su oscura historia, que extrañamente se alineaba con la imagen de la banda. En total contraste a estos comentarios, Reznor llegó a referirse al lugar como “Le Pig”, haciendo referencia a un mensaje que La Familia Manson escribió con la sangre de Tate en la puerta principal de la casa.

Si bien el músico resistió viviendo ahí más tiempo del que muchos hubieran soportado, en diciembre de 1993 se mudó. Fue poco más de un año el tiempo que estuvo en “La Casa Tate”, pero el suficiente para grabar el EP de Nine Inch Nails, Broken, y gran parte del álbum que definió una era, The downward spiral. Todo era risas y diversión hasta que un encuentro le hizo ver a Reznor lo terrible que fue utilizar el lugar y la sombra del asesinato de Sharon Tate para su propio beneficio.

“Mientras trabajaba en Downward spiral, vivía en la casa donde mataron a Sharon Tate. Entonces un día conocí a su hermana. Fue una cosa al azar, sólo un breve encuentro. Y ella dijo: ‘¿Estás viviendo en casa de mi hermana para explotar su muerte?’ Por primera vez, todo el asunto me dio una bofetada en la cara. Le respondí: ‘No, es sólo mi propio interés por el folclore estadounidense. Estoy en un lugar donde ocurrió una parte extraña de la historia’”, dijo durante una entrevista en 1997.

Y continuó: “Supongo que nunca antes me llamó la atención, pero lo hizo entonces. Perdió a su hermana por una situación ignorante y sin sentido que no quiero apoyar. Cuando me estaba hablando, me di cuenta por primera vez: ‘¿Y si fuera mi hermana?’. Pensé: ‘A la mierda con Charles Manson. No quiero que me vean como un tipo que apoya la mierda de los asesinos en serie’”.

“Fui a casa y lloré esa noche. Me hizo ver que hay otro lado de las cosas, ¿sabes? Una cosa es andar con la polla balanceándose en el viento, actuando como si no importara. Pero cuando entiendes las repercusiones que tiene… eso es lo que me tranquilizó: darme cuenta que lo que equilibra el atractivo de la anarquía y la falta de moralidad y todo eso es el otro extremo, las víctimas que no lo merecen”, concluyó el integrante de Nine Inch Nails.

