Nine Inch Nails publicó el cover que realizaron de “Fashion” de David Bowie acompañados por miembros de la ultima banda de gira del también llamado Ziggy Stardust.

El cover fue grabado durante la presentación que Trent Reznor y compañía dieron en el evento en línea Just For One Day!, con el que se celebró el pasado 8 de enero el que hubiera sido el cumpleaños 74 de Bowie.

Su respectivo video fue subido al canal de YouTube de Rolling Live Studios. En él se ve a los integrantes de Nine Inch Nails y a los de la David Bowie Alumni Band (Carlos Alomar, Gerry Leonard, Mark Plati, Mike Garson, Sterling Campbell y Catherine Russell) aparecer en televisores viejos con efectos de VHS.

Mientras que en la descripción se lee: “Incluso con las restricciones de COVID que nos dejaron con un equipo limitado, el espectáculo continuó y recibió excelentes críticas y recepción.

“Trabajamos con el campamento creativo de NIN después de la transmisión del concierto, cortando esta actuación para incluir a los miembros de la David Bowie Alumni Band que tocaron con Trent, Mariqueen y Atticus; este es el show que queríamos que todos vieran durante la transmisión en vivo y estamos encantados de poder hacerlo ahora”, agregaron.

Además de Nine Inch Nails, el concierto Just For One Day! también contó con la participación de Boy George, Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Perry Farrell, Corey Taylor de Slipknot, Yungblud, Duran Duran y más.

Fotos de portada vía Instagram NIN / David Bowie.