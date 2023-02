“Quiero comerte, beberte, nadar en tus ojos/ Correr por el monte, morirme de ahogo/ Notar como ardes en julio y agosto/ Y aún así abrazarte y sudar como pollos”; aquí hay deseo, urgencia… inmediatez, mucho de lo que el indie siempre ha abrazado y defendido y también es el caso de Niña Polaca, banda emergente que atraviesa por un muy estimulante momento.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y ahora a través de un sencillo que literalmente está que arde; “Mucho tiempo contigo” es una de esas canciones guitarreras y que se adhieren de inmediato al imaginario sentimental al tiempo que tiran del romance inmediato: “No negaré que me he sorprendido/ Al verte llegar cuando me has sonreído/ Qué coño es el miedo, eso no va conmigo/ Cruzar siempre en rojo es más divertido”.

Niña Polaca trae consigo la recopilación De la línea diez al sol (2020) y el álbum Asumiré la muerte de Mufasa (2021), ahora apela a un sencillo directo y llegador que propone un viaje sentimental rumbo a Roma y Río de Janeiro.

“Mucho tiempo contigo” fue producida por Guille Mostaza y encaja a la perfección en la estética de un sello tan legendario como Subterfuge. Al escuchar, todos deseamos imbuirnos de ese espíritu adolescente que nos hace enamorarnos y desbarrar con locura.

También te puede interesar: Isla de Caras hace un cover muy bonaerense de C. Tangana