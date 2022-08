La cantautora norteamericana Nina Nastasia dejó de forma definitiva a su pareja Kennan Gudjonsson el 26 de enero de 2020 y, un día después, el hombre se suicidó. Para mayor complejidad del asunto, se trataba de alguien con quien componía y hacía el trabajo de productor, pero igualmente un hombre con el que estableció una terrible relación tóxica que culminó en la muerte.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Detrás de todos los años que se alejó del ambiente artístico existía una historia de tremenda maltrato y violencia física y psicológica, pero ahora decidió volver con su primer álbum en 12 años y al que ha puesto el simbólico título de Riderless Horse.

Nina Nastasia se puso detrás de un micrófono y cantó poniendo sus sentimientos por delante… sólo se acompañó de una guitarra acústica y el resultado es conmovedor y vivencial; se trata de 12 canciones que son la bitácora de su vida más dos pasajes -intro y outro- con grabaciones de campo y que dan ambiente.

De la producción de Riderless Horse (Temporary Residence Ltd, 2022) se encargó el veterano productor Steve Albini, quien supo entender la naturaleza desnuda de unas crónicas musicalizadas que no caen en la desolación, sino que exploran con muchos matices las relaciones humanas y la manera en que puede descomponerse.

Rápidamente han destacado “Just Stay in Bed”, “This is love y “Afterward” y en ellas encontramos a una mujer madura que se centra en su arte con sapiencia y serenidad -por sorprendente que parezca-. Aquí no hay un gramo de impostura, sino autenticidad pura que ha hecho que un medio tan influyente como el diario inglés The Guardian le otorgue las 5 estrellas en su tabulador -es la calificación más alta-.

Riderless Horse no sobre dramatiza, pero eso sí, resulta lapidario, como en “Ask Me”, en la que suelta: “Te quiero, pero estamos cerca de morir cada día/ seré yo quien elija la vida sobre la enfermedad”.

Tras todo lo que vivió ahora ha podido poner las cosas en perspectiva y brindó una tremenda entrevista a el periódico español El país y en la que dice: “Llegó un momento en el que no éramos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Estábamos muy desquiciados psicológicamente. Sentí que si continuábamos juntos … simplemente no puedo imaginarme lo que hubiera pasado”.

Por eso es que escribió una canción como “This is Love” que es un alud de cuestionamientos alrededor de una idea: “Supongo que me quedaré en el infierno contigo si esto es el amor”.

Y de ahí también podemos citar “Afterwards”: “Ahora que estás muerto y te has ido/ No siento soledad estando sola… A veces te siento entrar en mi habitación / y vagar por ella hasta que me duermo/ El amor es agotador cuando eres más mayor/ El duelo y la locura te vuelven más fría”.

