NIN3S es el pseudónimo que utiliza el productor Manuel García, quien esta vez, con su álbum Hopeyard, propone un setlist de jazz experimental en donde el piano es el ingrediente principal. Sin embargo, el sonido del instrumento claroscuro se camufla entre sintetizadores y elementos que van conversando entre sí.

TXT:: Evelyn Mazón

NIN3S es una faceta que le permite a este artista español expresar lo que con una tornamesa no es posible: “Con NIN3S me he podido quitar esa manía de hacer música con un objetivo en concreto; en este proyecto la hago sin pensar en tocar en un club, en shows o festivales; ahora solamente quiero crear experiencias, hacer conciertos para compartir la música. Los DJ ‘s comerciales producen canciones motivados por el dinero, pero también hay quienes hacemos música menos comercial, aunque no reporte tantos ingresos. Esa es una de las causas por las que dejé de tocar como DJ y decidí crear sensaciones; el otro era un mundo muy artificial”.

García considera que el jazz tiene un elemento muy mágico que lo resalta de otros géneros: la improvisación, porque “improvisamos todo en nuestro día a día y el jazz tiene ese elemento importantísimo; yo creo que la nuestra es una vida jazzística. Pasamos mucho tiempo haciendo jazz a nivel humano, esa es la naturalidad que tiene este estilo musical y es lo que lo hace tan reconocible y especial”.

El single “Khokhoba“, el cual se apoya en la voz de la cantante, escritora, poeta y músico sudafricana Toshi Tikolo, quien canta en su lengua natal, Xhosa, cuenta con un video que muestra un rostro virtual envejeciendo ante el espectador, haciendo una metáfora del tiempo que se dibuja con un reloj de arena y que demuestra que no somos más que instantes. NIN3S al habla: “Cuando lo ves en conjunto, el tiempo puede parecer muy amplio, pero es algo que hemos creado para dar un concepto a nuestra mente, un sentido de inicio y final. En realidad no sabemos si estamos viviendo un momento continuo o si todos lo momentos están conectados. Eso representa el reloj de arena en el video de “Khokhoba“, la fragilidad de la vida de un ser humano”.

Manuel asegura que, en conjunto, Hopeyard es una obra completa; aunque la última canción define la base principal de toda la composición. Se trata del track “Devil’s hopeyard”, donde el piano resalta para culminar la experiencia del escucha.