Daniel Porras, aka NiLo está haciendo su grandioso debut solista con el sencillo “Walking Around”, primer adelanto de su próximo EP titulado To All Mother.

La canción viene con una sencilla pero más que cautivadora melodía que evoca un cierto sentimiento de nostalgia. Con ella, NiLo te llevará por un mágico viaje al especio, sólo para repentinamente caer en la realidad sobre el hecho de que gran parte de lo que hacemos, ni tiene sentido.

“Walking Around” fue escrita por el cantautor y multiinstrumentista mexicano durante sus años universitarios, mientras observaba a compañeros, colegas e incluso familiares desperdiciar su potencial y perdiendo oportunidades por la falta de preparación.

Sin embargo, al final lo que Porras observó en los demás, resultó ser también un reflejo que se negaba a reconocer dentro de sí mismo. “I don’t really know where I’m going, it’s easy to see we’re all just walking around”, se le escucha cantar con una impactante voz.

Este sencillo no es más que sólo una pequeña prueba de lo que podemos esperar en To All Mother, un EP que promete captar inmediatamente a los oyentes y envolverlos en una cálida manta sonora. Pero principalmente, el inicio de un exitoso capítulo en la carrera de NiLo.

Por ahora ya puedes escuchar “Walking Around” en todas las plataformas digitales pero igual no dejes de estar al pendiente de NiLo en sus redes sociales que seguro aún hay más sorpresas por venir.

Foto de portada: Cortesía.