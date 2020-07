La multinacional empresa, Nike, reveló una nueva línea de tenis que se inspira en Greatful Dead.

Estos tenis llamados ‘Nike SB Dunk Low Greatful Dead‘ se inspiraron en los osos icónicos de la legendaria banda, vistos por primera vez en la contraportada de su álbum en vivo de 1973 llamado ‘History Of The Grateful Dead Vol. I’.

Son hechos sobre un exterior de piel sintética y gamuza que cubre la silueta clásica de este par.

Las imágenes de los característicos osos viene tanto en la lengueta como en la plantilla y los colores son vívidos.

Este modelo tiene una característica especial y es que, por dentro, cuentan con una bolsa secreta para guardar hierba.

@Nike SB Dunk Low x @GratefulDead

Soon to be released. pic.twitter.com/ke8wwRWdOu

— Groovy Fashion🏄 (@GroovyFSHN) July 16, 2020