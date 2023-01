Nicolas Cage quiere hacer una secuela de ‘Face/off’

Recientemente el actor revivió algunos de sus icónicos papeles cinematográficos para la comedia The unbearable weight of massive talent. En promoción a este proyecto, Cage tuvo una entrevista con Collider, en la que reveló que le gustaría hacer una secuela del filme de John Woo que se centre en los hijos de su personaje y del de Travolta.

“Creo que Face/off es una secuela que se presta a muchos giros y vueltas imprevisibles”, dijo Nicolas Cage. “Es casi como si tuvieras en cuenta la idea de descendencia con Castor (Cage) y Sean (Travolta) teniendo hijos; estos niños crecen, entonces se vuelve como un ajedrez tridimensional, y luego no son sólo los dos, John Travolta y yo, somos cuatro jugando ping-pong y yendo a diferentes niveles, y se vuelve aún más complejo. Creo que hay mucho terreno fértil allí”, explicó.

Nicolas Cage también señaló que tuvo una reunión para la realización de Face/Off 2, pero aún no se han concretado los planes. De cualquier forma, el actor comentó que ya tiene en la mira al director Adam Wingard para que sea quien dirija la cinta: “Es genial y creo que compartimos gustos similares. Tenemos sensibilidades similares. Me gustó todo lo que hizo con Godzilla vs. Kong y creo que es inteligente. Tiene respeto por el cine y varios tipos de iconografía. Creo que sería genial”.