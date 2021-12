Universal se encuentra desarrollando una nueva película titulada Renfield y se ha confirmado que Nicolas Cage fue seleccionado para interpretar a Drácula.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, en este proyecto el actor compartirá protagónico con Nicholas Hoult, conocido por su trabajo en Skins y Mad Max: Fury road. Si bien aún no hay muchos detalles concretos, es un hecho que el filme estará ambientado en la actualidad y tendrá un tono de comedia.

Renfield estará bajo la dirección de Chris McKay, quien se encargó de los éxitos de Amazon Prime, The tomorrow war y The lego Batman movie. El cineasta también fungirá como productor ejecutivo de la cinta junto Robert Kirkman (creador de The walking dead), David Alpert, Bryan Furst, Sean Furst y Samantha Nisenboim.

El nuevo largometraje se enfocará en el personaje de Renfield, quien originalmente apareció en la famosa novela de Bram Stoker, Dracula; es un recluso en un asilo que se cree que sufre delirios pero la fuente de su trauma en realidad proviene de ser el sirviente de Drácula.

El plan es que con Renfield, Universal arranque una serie de películas enfocadas en monstruos, decisión que tomaron tras el enorme éxito que tuvo The invisible man. Esperamos pronto tener más detalles sal respecto.