Nicolas Cage es considerado por muchos como un actor icónico de Hollywood, su nombre ha salido en algunas de las producciones más famosas del séptimo arte, pero de unos años para acá lo hemos dejado de ver en el cine mainstream y tiene una razón para esto.

Para muchos Nicolas dejó de actuar desde hace años, pero esto no es así, el actor sigue trabajando en el cine de forma activa y constante, solo que está enfocado en producciones pequeñas; en donde según él, su proceso creativo se respeta mucho más que si trabajara en una gran producción.

El también productor y director hizo su reciente aparición como protagonista en la película Pig, la cual se estrenó este año y que fue dirigida por Michael Sarnoski. A raíz de este estreno que se mantiene en carteleras de Estados Unidos, Cage tuvo una entrevista con Variety sobre su paso a producciones independientes.

“Siento que me he adentrado en mi propio desierto y que he dejado la pequeña ciudad que es Hollywood. No sé exactamente por qué Rob abandonó su estrellato. Nunca se explica por completo, y me gusta eso de la película”, comentó Cage sobre su personaje en Pig.

Al preguntarle sobre si volvería a una gran producción, el actor dijo lo siguiente: “no sé si me gustaría regresar. No sé si me gustaría ir y hacer otra película de Disney. Sería aterrador. Es un clima completamente diferente. Hay mucho miedo ahí. Cuando estaba realizando películas de Jerry Bruckheimer seguidas, eso era tan solo un juego de alta presión”, finalizó.

Crédito foto de portada: Universal studios