Desde hace algunas semanas se confirmó que Nick Cave y Warren Ellis lanzarán una película juntos. Bueno, pues hoy despertamos con la gran noticia de que ya hay fecha de estreno.

A través de redes sociales, ambos músicos dieron a conocer que su filme, titulado This much I know to be true, tendrá un estreno global en cines el próximo 11 de mayo. Pero ojo, que la venta de boletos comenzará el 23 de marzo a través del website oficial de Nick Cave.

El nuevo largometraje explorará la relación creativa y amistad que tienen Cave y Warren Ellis, a la vez que nos comparten un profundo vistazo a lo que fueron las sesiones de grabación de sus dos últimos proyectos juntos: Ghosteen (2019) y Carnage (2020).

Asimismo, se confirmó que la película incluirá un poco de lo que fue el regreso a los escenarios de Ellis y Cave, tras la pandemia de COVID-19, y una especial aparición de su amiga y colaboradora Marianne Faithful.

Para This much I know to be true, Nick Cave y Warren Ellis volvieron a trabajar de la mano del director de cine Andrew Dominik. Cabe mencionar que este filme funcionará como pieza complementaria de One more time with feeling, documental de 2016 creado también por los tres artistas.

Foto de portada tomada del Instagram de Nick Cave.