Luego de un par de rumores, esta mañana Nick Cave y Warren Ellis confirmaron que una nueva película sobre su amistad y trabajo juntos, está en camino.

Titulado This much I know to be true, el filme ha sido anunciado como una pieza complementaria del documental musical que presentaron en 2016, One more time with feeling. Para este proyecto, Cave y Ellis trabajaron de nuevo con el director Andrew Dominik.

Según Deadline, el largometraje explora la relación creativa entre Nick y Warren Ellis, así como el proceso de grabación de los dos últimos discos que lanzaron juntos: Ghosteen (2019) de Nick Cave and The Bad Seeds y Carnage (2020).

De igual forma, se informó que This much I know to be true se filmó el año pasado entre una locación en Brighton y otra en Londres, incluyendo las primeras interpretaciones que el dúo hizo de estos discos y la aparición especial de su amiga y colaboradora, Marianne Faithfull.

Hasta el momento, la nueva película de Nick Cave y Warren Ellis no cuenta con fecha oficial de estreno, pero se espera que llegue en algún punto de este año. Esperamos pronto tener más detalles.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.