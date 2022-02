Nick Cave y Warren Ellis han publicado un primer vistazo de su próxima película juntos, la cual se titula This much I know to be true.

El clip comienza con Cave discutiendo sobre su propia definición sobre su arte, para después continuar con un par de tomas en las que Warren aparece dirigiendo un cuarteto de cuerdas mientras Nick interpreta la canción “Lavender fields”.

Desde su anuncio hace un par de meses, se reveló que This much I know to be true explorará a fondo la relación creativa y amistad que hay entre Nick Cave y Warren Ellis; así como también ahondará en el proceso de grabación de sus dos últimos discos juntos: Ghosteen (2019) y Carnage (2020).

El largometraje estuvo bajo la dirección de Andrew Dominik, con quien los músicos ya han trabajado antes, y, según se reveló, fungirá como una pieza complementaria del documental que lanzaron en 2016, One more time with feeling.

Aunque This much I know to be true de Nick Cave y Warren Ellis aún no tiene fecha de estreno oficial, se sabe que su premiere se realizará a finales de mes en el Festival de Cine de Berlín.

Foto de portada: Charlie Gray / Prensa.