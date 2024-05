Nick Cave & The Bad Seeds criminales y bíblicos en “Frogs”

Wild God será el álbum número 18 de Nick Cave & The Bad Seeds y ahora presentan el primer tema que compusieron para el proyecto; se trata de una canción que nos remonta al primer asesinato del que da cuenta la Biblia -que son muchísimos- y se centra en la muerte de Abel perpetrada por Caín.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“Frogs” nos muestra un Nick Cave en pleno dominio de su estética sonora y de su narrativa; musicalmente inicia con una voz en el fondo que es como un ulular que nos lleva hasta un mundo de fantasía antes de que irrumpa el australiano con ese tono cavernoso y profundo.

Una vez más logra convertir a la música en un acto litúrgico y epifánico… se trata de una muestra más de un arte mayor que es sobrecogedor y filosófico por partes iguales, tal como lo cuenta el autor de Murder Ballads, Push Sky Away y From Here To Eternity, entre otros prodigios: “Es un disco complicado, pero también es profundo y alegremente contagioso. Nunca hay un plan maestro cuando hacemos un disco. Los discos más bien reflejan el estado emocional de los escritores y músicos que los tocaron. Escuchando esto, no sé, parece que estemos hasta felices”.

“Frogs” marcha a un medio tiempo, pero tiene sus momentos de crescendo e intensidad, que le permiten ambos ir contando asuntos terribles: “Crushed his brother’s head in with a bone/ It’s my great privilege”.

Nick Cave es una especie de poeta maldito… un narrador de acontecimientos crueles y bellos a partes iguales: “Amazed of love and amazed of pain/ Amazed to be back in the wáter”.

El oráculo ha hablado de nuevo… más bien cantado con su voz de trueno; no queda sino esperar hasta el 30 de agosto cuando llegará ese Dios Salvaje, una experiencia que Nick anticipa: “La pura exuberancia de una canción como “Frogs” me pone una gran sonrisa en la cara”.

